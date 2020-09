Si intensifica la collaborazione tra le giovanili del Cupello Calcio e il Foggia

"È' una splendida collaborazione che già in poco tempo sta producendo i suoi frutti, fatti concreti non solo parole. Abbiamo mandato da loro un ragazzo del 2003 ad allenarsi durante tutta la settimana con il loro settore giovanile. La prossima settimana saranno lì altri ragazzi nostri sempre classe 2003 che avranno la possibilità di confrontarsi con la realtà foggiana e crescere sotto tutti i punti di vista e provare i metodi del club rossonero. Io e il co-presidente Giardino lavoriamo molto non solo sulla juniores e sulla prima squadra ma anche sul settore giovanile a cui teniamo da sempre. Il Foggia Calcio ci ha invitati poi ad un torneo a San Giovanni Rotondo il 6 ottobre. Al torneo prenderanno parte le categorie 2006-2007-2008. Per noi solo un onore e opportunità ulteriore di confronto e crescita grazie a questa realtà amica" spiega il presidente del Cupello Calcio Michele Mazzarella.

Asd Cupello Calcio Settore Giovanile

Tiziana Smargiassi