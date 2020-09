"Amici di sempre, amici per sempre"

Cena al ristorante "Zi' Nicola" con rimpatriata di un gruppo affiatatissimo di amici del Quartiere: Via Ciccarone, Zona Cimitero, Santa Lucia, La Casetta, che hanno condiviso tanti bei ricordi degli anni '60 e dintorni, vissuti in spensieratezza e allegria. Non si è trattato solo di un'ottima cena, ma di un vero e proprio evento ricco di interventi, sketch e performance, impeccabilmente organizzato da Mauro Sabbatinelli, simpaticamente coadiuvato da Michele Di Foglio, per gli amici, "Lellino".

L'ing. Lino Scopa ha tenuto un bel discorso introduttivo sull'Amicizia con la "A" maiuscola; poi, durante l'avvicentarsi delle pietanze, naturalmente a base di pesce, sono intervenuti: Luciano Claudio che ha rievocato giochi e divertenti marachelle; Fernando D'Annunzio che, con un componimento dialettale in rima, "Li bbilli timbe", ricco di nostalgici flasch, ha riportato tutti indietro nel tempo, in quegli anni stupendi; Mauro Sabbatinelli ha letto un suo esilarante componimento, giocando cabarettisticamente con i cognomi degli astanti, lo stesso ha allietato la serata con brani scelti di musica in tema con gli anni ricordati, lasciando poi, in ricordo a tutti un pregevole suo CD.

Vari sono stati gli interventi canori, con: M. Manna, N. Marchioli, V. Smargiassi, M. Cerrone, Lino Di Lello,Lellino Di Foglio che ha incantato tutti con due brani dei Beatles (tassativamente in un impeccabile inglese maccheronico). Un grazie al Maestro ritrattista Filippo Stivaletta che ha messo a disposizione un pregevole suo dipinto, olio su tela, "Angolo di mare con trabocco", che dopo una "sofferta" operazione di sorteggio, è stato vinto da Michele Scopa. Grazie anche ad Aldo Spadaccini per aver immortalato, con la sua macchina fotografica i momenti salienti della serata.

Eccezionale è stata la performance finale dell'amico Lellino: al momento del brindisi ha seminato panico e disperazione, scivolando e scaraventando a terra la torta che stava trasportando, torta che poi, per fortuna, si è rivelata finta... scherzo riuscitissimo a conclusione di una serata già divertentissima. E' già desiderio di tutti ripetere l'evento il prossimo anno.

Grazie a tutti gli intervenuti, "Amici di sempre, amici per sempre", ricordando che: l'amicizia non è vedersi tutti i giorni, ma volersi bene tutti i giorni...con la certezza di esserci sempre!

Gli Amici di sempre