Feste patronali, il programma delle celebrazioni religiose

E' iniziata lo scorso 20 settembre con l'arrivo della statua di San Michele Arcangelo la novena di preparazione per le festività del patrono della città che si concluderà con la processione del 30 settembre.

Ogni giorno alle ore 19.00 nel corso della santa messa ci sarà una riflessione guidata dai parroci di Vasto. Nella giornata del 29 settembre sono previste le sante messe alle ore 8.00, ore 9.30, ore 11.00 (celebrata dall'arcivescovo mons. Bruno Forte con il conferimento delle cresime) e ore 19.00.

Infine sabato 30 settembre le sante messe sono programmate per le ore 8.00, ore 9.30, ore 11.00 e alle ore 18.00, presieduta dall'arcivescovo mons. Forte, con a seguire la processione che attraverserà le vie cittadine.

Il percorso della processione: Via Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Diomede, Piazza Rossetti, Corso Italia, Via San Michele.

Parrocchia di Santa Maria Maggiore - comunicato stampa