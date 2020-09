Coppa Italia, il doppio pareggio condanna l’All Games San Salvo

L'All Games San Salvo esce dalla Coppa Italia di serie C1 dopo il doppio pareggio ottenuto nelle sfide con il Minerva C5. Dopo il 2-2 dell'andata [LEGGI] il ritorno nel palazzetto di via Verdi termina 7-7 condannando i biancazzurri in virtù del minor numero di reti segnate in trasferta.

Eppure la gara si era aperta nel migliore dei modi per i locali che si erano portati in vantaggio nei primi minuti grazie a Mondazzi ben servito da Di Ghionno. I biancazzurri macinano gioco e creano tante occasioni da gol ma al Minerva bastano 4 minuti per capovolgere gli equilibri e portarsi sul 3-1. I padroni di casa sembrano accusare il colpo e fanno fatica ma, a pochi minuti dallo scadere del primo tempo, trovano le reti di Mondazzi e Di Ghionno, con un bel tiro che finisce dritto nel sette, che portano le due squadre in parità al riposo.

A quel punto la squadra di mister Mileno deve necessariamente andare a caccia della vittoria e Mondazzi fa il suo dovere siglando subito il 4-3. Ma gli ospiti non sono mai domi e trovano presto il pareggio. È una punizione di Di Ghionno a permettere ancora agli uomini di Mileno di riportarsi avanti sul 5-4. Ma si capisce che non è serata quando i teatini, favoriti da un rimpallo prima e da un bolide del capitano poi, in tre minuti si riportano avanti per 6-5. I sansalvesi perdono l'estremo difensore Di Rienzo per doppia ammonizione e il Minerva approfitta dell'uomo in più per portarsi avanti di due gol sul 7-5. Mileno tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento e la scelta è fortunata perchè porta alle reti di Marzocchetti e Mileno. Servirebbe ancora un gol ma, nel recupero, Marzocchetti non concretizza la buona occasione offensiva.

In casa All Games tanta amarezza a fine partita per l'uscita dalla Coppa ma la consapevolezza di essere sulla strada giusta, con una squadra in costante crescita che in campionato venderà sempre cara la pelle. Sabato i biancoazzurri torneranno in campo ancora nel palazzetto di Via Verdi per la terza gara di campionato contro l'Antonio Padovani L'Aquila.