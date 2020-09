Arda, dalla Regione 151mila euro per la nuova sede

"L’Arda utilizzerà risorse pari a 168.764 euro, di cui 151.887 a carico della Regione e 16.877 a carico dell’associazione". Giuliano Giammichele, presidente della sezione di Vasto dell'Associazione regionale down Abruzzo, illustra i numeri del duplice finanziamento ottenuto per l'adeguamento della nuova sede, in contrada Sant'Onofrio.

La cifra "servirà ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria su buona parte dei fabbricati che l’Arda ha ricevuto in donazione dalla famiglia Palucci-Del Borrello, dove sorgerà il centro residenziale e diurno dell’associazione intitolato alla memoria di Luciana Palucci. I lavori consisteranno nella riparazione del tetto, ripristino delle facciate, lavori interni per realizzare 4 bagni, tramezzi, intonaci, pavimenti e rivestimenti, impianto idrico, elettrico e di riscaldamento, sostituzione infissi, impianto fognario e lastricato esterno, sistemazione viale di accesso e altri interventi.

A lavori ultimati la struttura sarà composta: al primo piano da due bagni e tre camere con quattro letti, mentre a piano terra da due bagni di cui uno per disabili, una camera con due letti, un ingresso attesa, una cucina abitabile e una capiente sala, per una superfice complessiva di circa 185 metri quadri.

Sarà una struttura residenziale, molto innovativa, completa e funzionale, con sei posti letto del tipo casa appartamento, dove saranno ospitate persone con sindrome di Down per soggiorni di autonomia totale. Le finalità dell’intervento sono quelle di avere una struttura di supporto , informazione e accoglienza per le persone con sindrome di Down e i loro familiari garantendo nel contempo la possibilità di sperimentare forme di residenzialità destinate prevalentemente a soggetti privi o impossibilitati, anche temporaneamente, di un riferimento o sostegno familiare, per i quali si rende necessario un intervento tempestivo, globale e efficace.

L’intervento è in coerenza con quanto previsto dalla nuova Legge sul 'Dopo di Noi' e dal nuovo Piano Sociale Regionale. Il 21 settembre è stato firmato il Disciplinare di Finanziamento presso la sede del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo a Pescara. Ora l’obbiettivo dell’Arda è di iniziare i lavori entro due mesi e terminarli per la fine di luglio 2018.

Nel Centro Diurno sono previsti anche numerosi laboratori per l’accrescimento delle autonomia e della formazione, la coltivazione e trasformazione di prodotti biologici. Con step successivi sono previsti: la realizzazione di una fattoria sociale con animali da cortile, la costruzione di un campo di bocce e uno di calcio 5/7, la manutenzione straordinaria sul restante fabbricato di circa 45 mq., la costruzione di un grande salone. Alla conferenza stampa erano presenti, per l’Arda, anche il vicepresidente Egidio Scardapane e la dirigente Domenica Albanese.

L’Arda - conclude Giammichele - esulta per questa grande opportunità che darà concreta dignità alle persone con sindrome di Down e ringrazia di vero cuore agli assessori regionali Marinella Sclocco e Silvio Paolucci e il sindaco di Vasto Francesco Menna per l’impegno profuso a favore del sociale, dei disabili e dell’Arda".