Memorial "Cieri": in attesa del campionato, buona prova per l’Audax Palmoli

Prima uscita incoraggiante per l'Audax Palmoli in attesa dell'ufficializzazione del calendario della stagione. Domenica scorsa si è disputato il VI memorial "Fernando Cieri", dedicato all'ex presidente della formazione di calcio femminile.

Alla manifestazione ha preso parte l'Intrepida Ortona, una delle avversarie del campionato di serie C regionale. La partita, da due tempi da 40 minuti l'uno, si è conclusa con la larga vittoria delle padrone di casa per 7 a 0: subito in evidenza Morena Bolognese e Marika Di Tullio con tre reti a testa, non poteva poi mancare la firma della bomber Angelica Di Ninni a completare il tabellino.

Per la formazione allenata da Michele Buda un buon test in vista degli impegni ufficiali di campionato e Coppa Abruzzo. L'ossatura della squadra è rimasta la stessa, l'obiettivo è migliorare il bilancio dell'anno scorso conclusosi con il terzo posto in classifica e la sconfitta nella finale di Coppa Abruzzo contro il Real Bellante [LEGGI].