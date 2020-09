Formazione e lavoro: per studenti e docenti spagnoli due settimane a Vasto

Proveniva da Madrid (Spagna) il gruppo di 45 studenti spagnoli e di 12 docenti accompagnatori che nelle scorse due settimane hanno svolto un tirocinio formativo professionalizzante in diverse aziende del Vastese grazie ai due progetti “EUROPA – ACCIÓN SOCIAL EN LA FORMACIÓN PROFESSIONAL 2017” e “AUTOMOTIVE EXPERIENCE IN ITALY - 2017” nell’ambito del programma comunitario Erasmus+.

24 ragazzi hanno vissuto questa esperienza formativa presso i reparti di riabilitazione e cura gli ambulatori e gli uffici della Fondazione P.A. Mileno, preparandosi praticamente all’esame di assistenti di infermeria che sosteranno una volta tornati a casa.

Gli altri 21 studenti sono stati ospiti di aziende di quattro settori differenti: 1. autocarrozzeria (carrozzerie Europa, Gizzi e Sacco di San Salvo, Pitagora, Giannone, System Car 2 e FitCar di Vasto; 2. elettromeccanica (Elettrocenter di Delle Donne e Labbate, Officina InCentro di Fioravante Emiliano, Fiore Luciano, First Stop, Lamcar, Scè Luigi, Stivaletta Pietro e D’Annunzio Nicola a Vasto e Di Santo a San Salvo; elettronica industriale (TCM di San Salvo; elettronica di consumo (SDS di Andrea Di Giacomo, Grosso Osvaldo e l’ITSET Palizzi di Vasto). Dislocati tra Vasto e San Salvo, ciascuno nel proprio settore specifico, hanno potuto fare esperienza tecnica di riparazione, assistenza, restaurazioni e installazioni. Officine e capannoni che non dimenticheranno mai, a loro dire, per l’accoglienza ricevuta e la famigliarità che colleghi e titolari gli hanno dimostrato in due sole settimane di lavoro.

I 12 docenti invece hanno svolto visite presso le aziende che ospitavano i ragazzi ed esperienze di job shadowing presso 4 Istituti Scolastici, l’IIS Mattei, l’IIS Pantini-Pudente, l’ITSET Palizzi e l’IIS Mattioli di San Salvo.



Le scuole da cui provenivano gli studenti ed i docenti erano: IES Humanejos, IES Salvador Allende, IES Felipe Trigo, IES Jimena Menéndez Pidal, IES Jaime Ferrán Clúa, IES Las Musas, IES Leonardo Da Vinci di Madrid e lo IES Torres de los Herberos di Siviglia.

I due progetti di mobilità sono stati coordinati per la Spagna dall’Associazione Aidejoven di Madrid (coordinatore del consorzio di scuole) e per l’Italia dalla Polaris Srl di Vasto: da sottolineare che per il terzo anno consecutivo le scuole di Madrid hanno scelto Vasto e Polaris per i loro progetti di mobilità per studenti e docenti, a conferma dell’apprezzamento che hanno avuto gli anni scorsi della professionalità dello staff di Polaris e delle bellezze della nostra città.