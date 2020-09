Alla fondazione Il Cireneo incontro con lâ€™assessore Paolucci

Nel pomeriggio di ieri, 25 settembre 2017, l’Assessore alle Politiche della Salute e Welfare, Dott. Silvio Paolucci, accompagnato dal Direttore del Dipartimento regionale salute e welfare, Dott. Angelo Muraglia, e dal Direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Sen. Dott. Alfonso Mascitelli, ha fatto visita al centro diurno per l’autismo della Fondazione “Il Cireneo”, sito in Via San Rocco di Vasto, come promesso alle famiglie lo scorso 2 aprile in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.

A fare gli onori di casa il Sindaco Dott. Francesco Menna e il Presidente della Fondazione, Germana Sorge, insieme ai genitori, gli operatori, i bambini, i ragazzi e i giovani adulti, del centro diurno.

L’Assessore Paolucci ha colto l’occasione per portare a conoscenza di tutti i partecipanti del grande lavoro fatto dalla struttura regionale propedeutico all’approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 08.08.2017, adottata sulla base della Legge nazionale 134/2015 e dell’inserimento dell’autismo nei nuovi LEA (DPCM 12.01.2017). Questo importante atto ha collocato l’Abruzzo tra le prime Regione a dotarsi di una norma organica che prevede la presa in carico delle persone affette da disturbi dello spettro autistico dalla diagnosi precoce all’età adulta, e che vedrà nei prossimi mesi l’attuazione attraverso i successivi adempimenti previsti nella Delibera stessa.

I ragazzi della Fondazione Il Cireneo Onlus per l’autismo hanno inoltre presentato, attraverso un video il “progetto week end” sperimentato con successo lo scorso luglio, grazie a fondi di tanti privati messi a disposizione nel corso della “cena di beneficienza Gourmet” del 20 marzo 2017 ed a quanti hanno collaborato con lo spirito di “donare” un valore aggiunto al progetto come l’Associazione Ricoclaun, l’Azienda Agricola “Fontefico”, lo staff di Acqualand del Vasto e la Fattoria “Il Recinto di Michea”.

Bei momenti nei quali l’Assessore, come già in altre occasioni e presso altre strutture della Regione che si occupano di autismo, ha potuto riconfermare l’impegno istituzionale, umano e politico affinchè le famiglie ed i bambini e ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, per troppo tempo abbandonati da un sistema, potranno guardare al futuro con maggiore fiducia e coronati da atti a tutela dei bisogni.

A nome delle famiglie e dei ragazzi tutti, ringraziamo l’Assessore Silvio Paolucci, la struttura regionale tutta, il Sindaco di Vasto e tutti gli intervenuti.

Fondazione Il Cireneo onlus