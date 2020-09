"Via Tre Segni, siepi abbandonate da anni e salita da mettere in sicurezza"

Siepi alte oltre due metri non vengono tagliate da troppo tempo, il panorama non c'è più. Inoltre, la presenza degli arbusti cresciuti a dismisura non basta a garantire sicurezza: subito dopo il ciglio della strada c'è il dirupo.

I residenti del quartiere San Michele chiedono la manutenzione delle aree verdi e la messa in sicurezza della salita che da via Tre Segni conduce alla chiesetta dedicata al patrono della città.

Le foto dimostrano che le ultime potature sono tutt'altro che recenti e che è necessario un guard-rail, o un parapetto.