Voragine di corso Europa, 2 settimane di lavori a partire dal 2 ottobre

Inizieranno il 2 ottobre e dureranno almeno due settimane i lavori per riparare fogna e marciapiede in corso Europa, dove si è aperta una piccola voragine causata dalla pioggia della scorsa settimana.

Stamani il sopralluogo "per verificare - si legge in un comunicato del municipio - gli interventi da realizzare per il ripristino della rete fognaria e del marciapiede, entrambi, danneggiati dalle piogge dei giorni scorsi.

I tecnici della Sasi unitamente a quelli di Enel Sole e all’assessore ai Servizi manutentivi, Luigi Marcello, hanno concordato il programma di attività dei prossimi giorni.

I lavori che saranno realizzati dalla ditta incaricata da Sasi inizieranno il 2 ottobre e si protrarranno per almeno due settimane, considerato l’importante intervento. Nel frattempo saranno emesse dal Comando della polizia municipale le relative ordinanze di divieto per evitare la sosta dei veicoli nelle zone interdette. Da mercoledì inizieranno da parte di Enel Sole i lavori per un ripristino provvisorio dell’illuminazione pubblica per evitare ulteriori disagi ai cittadini ed in attesa della sistemazione definitiva".