Primo turno di Coppa: pareggia lâ€™Eurogames, Futsal Vasto sconfitto di misura

Ha preso il via lo scorso fine settimana la Coppa Italia di serie C2 di calcio a 5 che vede ai nastri di partenza i biancorossi del Futsal Vasto, impegnati nella doppia sfida con il Futsal Tollo 2008 e gli orange dell'Eurogames Cupello, all'esordio assoluto nella competizione, inseriti nel triangolare C con Centro Sportivo Teatino e Delfino C5.

Futsal Tollo 2008 - Futsal Vasto 3-2

Sconfitta di misura per i biancorossi nella trasferta ad Ortona con il Futsal Tollo 2008. È una squadra dai due volti quella scesa in campo in questo primo turno di Coppa. Nel primo tempo Bozzelli e compagni non riescono ad esprimere il loro gioco e vanno sotto di un gol allo scadere.

Nella ripresa i padroni di casa ripartono in quarta e, nel giro di un quarto d'ora, segnano altri due gol. Quando ormai tutto sembra perso ecco che i ragazzi di mister Rossi hanno una reazione di carattere e vanno a segno con Di Bello e Di Donato, lasciando così aperto il discorso qualificazione. Sabato 30 ottobre, alle 15, sarà il PalaSalesiani ad ospitare la sfida di ritorno in cui il Futsal Vasto andrà a caccia del passaggio del turno.

Centro Sportivo Teatino - Eurogames Cupello 1-1

È un'Eurogames Cupello con tante defezioni quello che si presenta a Chieti per la prima sfida del triangolare di Coppa Italia. La squadra di mister Conti, alla prima uscita stagionale e con molti dei nuovi innesti in campo, regge bene l'impatto della squadra avversaria, formazione di grande esperienza e che gioca a memoria. Il primo tempo è ben giocato da entrambe le formazioni ma, al 24', è Melatti a portare in vantaggio il Centro Sportivo Teatino.

I cupellesi non si perdono d'animo e, al 24' della ripresa, capitalizzano il tiro libero concesso dal direttore di gara per il raggiungimento del bonus di falli. Sul dischetto si presenta capitan Fortunato che è freddo ad insaccare alle spalle dell'estremo difensore di casa. L’Eurogames tornerà in campo per la Coppa l’11 ottobre a Cupello.