Abusivismo, irregolari imboscati tra le bancarelle autorizzate

Decine di abusivi imboscati tra le bancarelle (autorizzate) delle festività di San Michele.

Ieri la giornata, ormai tradizionale, dedicata ad Ambulanti in città, la fiera organizzata, come ogni anno, a Vasto dalla Confcommercio, col patrocinio del Comune, nella settimana delle feste patronali di San Michele Arcangelo.

Come nelle precedenti edizioni, via Giulio Cesare, via Alessandrini e le strade vicine si sono riempite di bancarelle e di visitatori.

Maon sono mancati coloro che hanno cercato di fare i furbi, persino sotto gli occhi dei vigili. Dopo gli sgomberi della mattina, gli abusivi sono tornati a piazzare la loro mercanzia nel pomeriggio.

"Di mattina, a partire dalle 6 - racconta Giuseppe Del Moro, comandante della polizia locale di Vasto - abbiamo svolto controlli costanti e fatto sgomberare gli irregolari. Nel pomeriggio, visti gli altri impegni di servizio, non abbiamo potuto garantire la presenza costante, ma solo alcuni passaggi. La carenza d'organico è nota e gli agenti stagionali, che hanno sopperito in parte alle necessità, hanno il contratto in scadenza a ottobre. Hanno svolto un buon lavoro, consentendoci di ampliare l'orario di servizio nei mesi estivi. Da ottobre, con 13 unità in meno, scenderemo a 20. Troppo pochi. Ho bisogno di personale per garantire un servizio che, a differenza di quanto si possa pensare, non riguarda solo la viabilità, ma anche i controlli ambientali, edilizi e commerciali".