Undici artisti per la 3Âª edizione di Inverter a Lentella

Sono 11 gli artisti che metteranno in mostra le loro opere a Lentella per la terza edizione di Inverter - Cortocircuito d'arte. L'apprezzato evento artistico torna in occasione delle feste patronali [LEGGI], nelle stanze del palazzo Sannoner.

Le opere spaziano dalla fotografia alla scultura passando per il fumetto e la grafica. La mostra sarà aperta al pubblico il 26, 27 e 28 settembre (dalle 18 in poi) nel palazzo Sannoner in via Garibaldi; l'ingresso è gratuito.

GLI ARTISTI PRESENTI

Ettore Altieri - Scultura, Lentella

Massimo Carulli - Fumetto, Vasto

Giulia D'Agostino - Fotografia, Casalbordino

Paolo De Giosa - Pittura, San Salvo

Johnny Delle Donne - Grafica e design, Fresagrandinaria

Gianluca Di Domenica - Pittura, San Salvo

Stefano Faccini - Scultura, Pescara

Claudio Gaspari - Scultura, San Salvo

Antonio Parente - Scultura e pittura, Campobasso

Artenca Shehu - Pittura, Guardiagrele

Gabriele Simone - Fotografia, Vasto