Scerni vince 3 a 0, goleada Sansalvese: i risultati di Prima e Seconda categoria

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Tre squadre al comando in Prima categoria. Sono il Lanciano, che nella partita di ieri all'Aragona ha battuto 2 a 0 il Vasto Marina (doppietta di Sardella nel secondo tempo), il Mario Tano (1 a 0 sul Virtus Ortona) e l'Orsogna. I grigio blù hanno sommerso il Fresa per 6 a 0. Le reti sono state segnate da Bruno Sferrella, Simone Di Nardo, Andrea Pierantoni, Matteo Di Meco, Gian Marco Barone e Tommaso Luciano.

Segue a ruota lo Scerni con una convincente vittoria tra le mura amiche sul Roccaspinalveti: Farina ed Erragh condannano i roccolani che dal 26' hanno giocato in 10 per l'espulsione di Pardi.

Battuta d'arresto per l'Atletico Cupello di mister Carbonelli: sconfitta 1 a 0 contro la Tollese con rete di D'Eusanio. Il Trigno Celenza archivia la prima vittoria con l'1 a 0 interno contro il Paglieta: è un calcio di rigore di Cristian Antenucci a dare i primi tre punti alla truppa di mister Di Pardo.

Chiude la goleada dell'altra lancianese, l'Athletic contro il Tre Ville. Secondo 6 a 0 di giornata con le reti di uno scatenato Rapino (poker) e Valbonesi.

LA SECONDA GIORNATA

Athletic Lanciano - Tre Ville 6-0

I. C. Vasto Marina - Lanciano 0-2 (ieri)

Orsogna - Fresa 6-0

Scerni - Roccaspinalveti 3-0

Tollese - Atletico Cupello 1-0

Trigno Celenza - Paglieta 1-0

Virtus Ortona - Atessa Mario Tano 0-1

Riposa S. Vito

LA CLASSIFICA

Lanciano 6

Orsogna 6

Atessa Mario Tano 6

Scerni 4

Tollese 4

Atletico Cupello 3

I. C. Vasto Marina 3

Athletic Lanciano 3

Trigno Celenza 3

Fresa 1

Paglieta 1

Roccaspinalveti 0

S. Vito 0

Virtus Ortona 0

Tre Ville 0

IL PROSSIMO TURNO

Atessa Mario Tano - I. C. Vasto Marina

Atletico Cupello - Orsogna

Fresa - Scerni

Paglieta - Virtus Ortona

Roccaspinalveti - Trigno Celenza

Tre Ville - Tollese

Lanciano - S. Vito

Riposa Athletic Lanciano

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Giornata particolarmente prolifica sotto il profilo delle marcature quella disputata oggi. Esordio di stagione ok per lo Sporting Vasto di Liberatore che espugna Roccascalegna disfandosi dell'Atletico per 4 a 1: i primi punti in campionato arrivano grazie ai gol di Madonna (doppietta), Lanfranchi e D'Amelio.

In testa a punteggio pieno ci sono Odorisiana e Gissi. I biancoverdi hanno vita facile sulla Dinamo Roccaspinalveti con le reti di Civico, Della Penna (rigore) e Di Giacomo (doppietta); il bomber Budulig aveva dato l'illusione del pareggio firmando il momentaneo 1 a 1.

I giallorossi di Gissi liquidano la neopromossa Civitellese con un perentorio 3 a 0 esterno: Agostino Franchella, Vincenzo Fitti e Nicola Lapenna.

Sale a 4 punti la Sansalvese che affonda letteralmente il Quadri. Sul sintetico di via la festa del gol è aperta da Paglialonga al 10', al 20' raddoppia Torres su rigore che ripete poi al 25' e al 10'st; la goleada è conclusa da Cordisco (doppietta), di nuovo Lamberti e Martino.

Alle 11 si è disputato l'anticipo tra Real Casale e Carunchio. Per due volte avanti con Christian Ritrivi e Buba Baldeh, gli ospiti si sono fatti raggiungere dalle reti di Pierluigi Racciatti.

Il San Buono è costretto a rimandare l'appuntamento con la vittoria. In casa i giallorossi contro il Di Santo Dionisio vedono sfumare il pareggio in pieno recupero. Erano stati gli ospiti ad andare in vantaggio con Bari su rigore, Zerra riporta l'equilibrio e al 93'st Massa sigla il definitivo 2 a 1.

La seconda giornata si chiude con il 4 a 2 del Palena sul Villa S. Maria.

LA SECONDA GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Sporting Vasto 1-4

Civitellese - Gissi 0-3

Dinamo Roccaspinalveti - Odorisiana 1-4

Real Casale - Carunchio 2-2 (ore 11)

San Buono - Di Santo Dionisio 1-2

Sansalvese - Quadri 8-0

Villa S. Maria - Palena 2-4

Riposa Virtus Tufillo

LA CLASSIFICA

Gissi 6

Odorisiana 6

Di Santo Dionisio 6

Palena 6

Sansalvese 4

Real Casale 4

Sporting Vasto 3

Carunchio 2

San Buono 1

Quadri 1

Dinamo Roccaspinalveti 1

Villa S. Maria 0

Virtus Tufillo 0

Civitellese 0

Atletico Roccascalegna 0

IL PROSSIMO TURNO

Carunchio - Virtus Tufillo

Di Santo Dionisio - Sansalvese

Gissi - Dinamo Roccaspinalveti

Odorisiana - San Buono

Palena - Civitellese

Quadri - Real Casale

Sporting Vasto - Villa S. Maria

Riposa Atletico Roccascalegna