La San Gabriele seconda nel triangolare amichevole

È stato il Lanciano a conquistare la vittoria nel triangolare amichevole di pallavolo che si è disputato ieri nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele che, oltre alle frentane, ha visto scendere in campo il Termoli e le padrone di casa della San Gabriele Volley. Nella prima sfida di giornata la squadra allenata da Peppe Del Fra è stata sconfitta per 2-1 dal Lanciano che, nella partita successiva,si è imposto con il medesimo punteggio contro il Termolesi. Nella terza partita di giornata Miscione e compagne hanno chiuso vincendo 2-0 contro le molisane. La classifica finale ha visto quindi il Lanciano al primo posto seguito da San Gabriele e Termoli. Per la giovane squadra vastese quella di ieri è stata la prima occasione per mettere in pratica in campo in una sfida vera quanto appreso in queste prime settimane di preparazione.

Nei primi set giocati le vastesi non sono riuscite ad esprimersi al meglio crescendo poi nel corso del pomeriggio anche con le rotazioni in campo decise da coach Del Fra. "Ho visto una squadra poco lucida e un po' ferma sulle gambe, sicuramente per il lavoro fisico di queste prime settimane". Nelle due sfide il tecnico ha fatto giocare tutte le atlete a sua disposizione con buone risposte anche dalle neo arrivate in casa San Gabriele. "Il torneo - conferma Del Fra - è servito per vedere all'opera le ragazze a mia disposizione e mi ha confermato la sensazione che tutte potranno essere utili alla causa per raggiungere i risultati che ci auguriamo".