Lâ€™esercito del selfie di Ketra e Takagi conquista â€™Che tempo che faâ€™

L'esercito del selfie ha conquistato anche Rai 1. Uno dei brani di maggior successo dell'estate 2017 è stato protagonista della prima puntata della nuova stagione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio che da quest'anno va in onda sulla rete ammiraglia della tv nazionale. Nello studio di Milano c'erano i due interpreti, Arisa e Lorenzo Fragola, ma soprattutto i due autori, Ketra e Takagi, alias Fabio Clemente e Alessandro Merli.

Dopo le emozioni vissute con i racconti di Ennio Morricone, primo ospite della puntata, il pubblico si è lasciato andare sulle note del brano di Takagi e Ketra che ha superato i 55 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha conquistato il doppio disco di platino. E, nel consegnare ai quattro artisti il simbolo del riconoscimento della FIMI, Fazio ha scherzato con Ketra e Takagi per la loro curiosa scelta dei nomi d'arte.

In tanti a Vasto si sono sintonizzati su che Tempo che fa per poter vedere all'opera il vastese Fabio Clemente che sta portando avanti un interessante percorso artistico e professionale a suon di successi, sia con la band salentina Boom Da Bash che con Takagi, con cui ormai forma un sodalizio vincente e di successo.

L'invito in prima serata su Rai 1 è l'ulteriore riconoscimento ad un brano di successo ma soprattutto ad una produzione artistica che, negli ultimi anni, li ha fatti conoscere e affermare nel panorama della musica italiana e non solo. Sbirciando nei loro profili social li abbiamo già visti all'opera in studio e, quindi, non resta che attendere cosa ci riserveranno nei prossimi mesi.