Ketra e Takagi questa sera da Fabio Fazio su Rai 1

L'esercito del selfie sbarca su Rai Uno. Saranno infatti Takagi&Ketra, insieme ad Arisa e Lorenzo Fragola, i primi ospiti musicali della nuova edizione di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. Uno dei tormentoni dell'estate, primo singolo di Ketra, Fabio Clemente, e Takagi, Alessandro Merli, nei giorni scorsi ha ottenuto la certificazione del doppio disco di platino [LEGGI]. Il videoclip su Youtube ha ampiamente superato i 50 milioni di visualizzazioni e il brano e i quattro artisti sono stati applauditi dal pubblico anche sul palco dell'Arena di Verona nell'evento targato Rtl 102.5.

Ora saranno protagonisti anche su Rai 1 in una prima puntata firmata Fabio Fazio che poi sarà ricca di ospiti di prestigio come Ennio Morricone, Pierfrancesco Favino, Beppe Fiorello, Gregorio Paltrinieri e tanti altri. Quello di questa sera, domenica 24 settembre, alle 20.35, è un appuntamento da non perdere visto che rappresenta un ulteriore riconoscimento al percorso musicale in costante crescita del vastese Fabio Ketra Clemente e del suo compagno di avventura Takagi.