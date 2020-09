Eccellenza: Cupello ok, San Salvo ko

Seconda vittoria consecutiva per il Cupello. A cadere tra le mura rossoblù questa volta è stata la pur sempre ostica Alba Adriatica. I cupellesi di mister Carlucci sbrigano la pratica già nel primo tempo con Pendenza e Berardi. Nella seconda frazione di gioco, gli ospiti accorciano, ma il Cupello fa buona guardia e chiude in cassaforte tre punti d'oro dopo un avvio di campionato non facilissimo.

Gli animi sono nettamente diversi in casa dell'altra squadra del territorio impegnata nel campionato di Eccellenza, il San Salvo. A Sambuceto sono i padroni di casa a prendere il largo con un 3 a 0 che li proietta al secondo posto in classifica. Per i biancazzurri, invece, si concretizza nuovamente l'ultimo posto solitario con soli due punti in cassaforte. Per la truppa di Di Bernardo è necessario un cambio di rotta al più presto.

Domenica prossima a San Salvo arriverà l'ex squadra del Ds Di Santo, il Capistrello. Il Cupello sarà impegnato, invece, proprio contro lo Spoltore che oggi ha liquidato i sansalvesi.

LA QUINTA GIORNATA

Capistrello - Miglianico 2-1

Chieti - Penne 3-0

Cupello - Alba Adriatica 2-1

Martinsicuro - Amiternina 2-1

Montorio - River Chieti 0-0

Real Giulianova - Renato Curi Angolana 0-0

Sambuceto - San Salvo 3-0

Torrese - Paterno 0-3

Acquaesapone - Spoltore 2-2

LA CLASSIFICA

Paterno 13

Sambuceto 12

Chieti 10

Acquaesapone 9

Capistrello 9

Real Giulianova 8

Renato Curi Angolana 8

Cupello 7

Torrese 7

Miglianico 6

Martinsicuro 6

Alba Adriatica 5

Penne 5

Montorio 4

River Chieti 3

Spoltore 3

Amiternina 3

San Salvo 2

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Montorio

Amiternina Scoppito - Real Giulianova

Miglianico - Chieti

Paterno - Sambuceto

Penne - Martinsicuro

Renato Curi Angolana - Calcioeacquaesapone

River Chieti - Torrese

San Salvo - Capistrello

Spoltore - Cupello