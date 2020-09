Conto alla rovescia per il 14Â° Trofeo Podistico CittÃ  del Vasto

Conto alla rovescia per la 14ª edizione del Trofeo Podistico Città del Vasto che, domenica 1 ottobre, richiamerà tanti atleti e semplici appassionati di corsa nel centro storico cittadino per una mattinata all'insegna dello sport. L'edizione 2017, di cui Zonalocale è media partner, avrà un sapore speciale visto che il sodalizio biancorosso festeggia i 35 anni dalla sua fondazione. "Per celebrare questa ricorrenza - ha annunciato la presidente Antonia Falasca - organizzeremo un evento in cui riunire i soci fondatori, i presenti e gli atleti che nel corso degli anni hanno fatto parte della Podistica Vasto, tra le associazioni sportive più longeve della città".

Intanto c'è l'appuntamento di domenica prossima da preparare al meglio. Il cuore della gara sarà, come da tradizione, piazza Rossetti, dove, alle 9.45, verrà dato il via alla corsa competitiva da 9,2 km. e alla non competitiva da 5 km. Alle 11 spazio alle gare dei bambini e dei diversamente abili per chiudere la mattinata con le premiazioni alle 12.

"Siamo al lavoro già da tempo - ha spiegato la presidente Falasca - grazie all'impegno di tutti i soci e di amici che ci danno una mano e, naturalmente, dei tanti partner che ci permettono di realizzare una bella manifestazione".

La iscrizioni. Gli atleti delle società affiliate al circuito Corrilabruzzo possono iscriversi sul portale [CLICCA QUI], per tutti gli altri è possibile inviare una mail a timingrun@gmail.com. Per informazioni contattare i responsabili della Podistica Vasto - Antonia (3346747649) - Luigi (3464011229)