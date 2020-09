Spaccio di cocaina e marijuana, due arresti a San Salvo

Due persone sono state arrestate a San Salvo dopo un'operazione congiunta di carabinieri e guardia di finanza per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, in un posto di blocco nel centro abitato di San Salvo, hanno fermato la vettura guidata da un uomo. "Avendo mostrato evidenti segni di nervosismo - spiega una nota del comando provinciale dei carabinieri di Chieti - , veniva sottoposto a perquisizione veicolare e personale e trovato in possesso della sostanza stupefacente". Nello specificio R.M., operaio 36enne di San Salvo, era in possesso di 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Nel corso della stessa attività di prevenzione carabinieri e finanzieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare in cui hanno trovato M.S., 22enne albanese incensurato e residente a San Salvo, in possesso di 130 grammi di marijuana.

"Entrambi, finiti ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria - conclude la nota dell'arma- dovranno rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Tre giorni fa, sempre a San Salvo, i carabinieri avevano arrestato un uomo trovato in possesso di quasi un chilo e mezzo di cocaina [LEGGI]