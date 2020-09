Lâ€™entusiasmo del Futsal Vasto: "Puntiamo ai playoff"

"La società mi ha chiesto di puntare ai playoff e noi ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo". È mister Michael Rossi, da quest'anno alla guida della prima squadra in serie C2, ad indicare l'obiettivo stagionale del Futsal Vasto. Ieri sera, nella Caffetteria Saflà, la società biancorossa del calcio a 5 ha presentato ufficialmente le sue squadre e i programmi per la stagione 2017/2018. Negli ultimi anni il movimento del futsal è tornato a crescere in città e oggi, come ha ricordato il presidente Domenico Giacomucci, può contare su una prima squadra in serie C2, delle formazioni under 21 e under 16 e di tanti bambini e ragazzi nella scuola calcio. Un gruppo che cresce sia sul campo che nell'assetto dirigenziale. A dare manforte a Giacomucci, che guiderà anche l'under 21, ci sono il neo vicepresidente Giorgio Bellafronte, il segretario Giovanni Cicchini e i dirigenti Antonio Villamagna, Giancarlo Langella, Pasqualino Di Pietro, Michele Di Pardo, Andrea Puddu, Salvatore Trapani, Giuseppe Scica e Pietro Pierini.

L'incontro di ieri sera è stata l'occasione per conoscere il gruppo dei giocatori e fare un punto della situazione sugli aspetti tecnici di una disciplina che, purtroppo, viene ancora troppo spessa vista come un fratello minore del calcio a 11. "Nulla di più sbagliato - ha commentato Marco Mileno, responsabile della scuola calcio -. Il calcio a 5 è propedeutico al calcio, in tante nazioni nel mondo, che poi hanno un elevato livello tecnico sia nel calcio che nel futsal, è così. I ragazzini che crescono con il calcio a 5 acquisiscono un bagaglio che poi, se decidono di passare ad 11, li agevola molto". L'attività della società biancorossa, tanto nel settore giovanile quanto nella prima squadra, "sarà formare giocatori ma prima di tutto uomini - ha detto Giampaolo Porfirio, responsabile del settore giovanile -. Ci interessa innanzitutto avere ragazzi che sappiano stare in campo, che rispettino tutti, dai compagni agli avversari fino agli arbitri".

L'obiettivo del Futsal Vasto è quello di far crescere l'attenzione su una realtà positiva e in crescita. "Per questo abbiamo lanciato la nostra tessera del tifoso - ha spiegato il presidente Giacomucci -, un modo per essere vicini alla squadra con un piccolo contributo e con l'affetto di chi indosserà la nostra maglietta. Mi auguro che nelle partite casalinghe, presso la palestra ex Salesiani, possano esserci tanti sostenitori". In chiusura c'è stato anche l'intervento del professor Maurino Maioli, responsabile del settore giovanile e scolastico della delegazione Figc di Vasto che ha incoraggiato la società biancorossa a continuare sulla strada intrapresa.

La stagione del Futsal Vasto prenderà il via domani, domenica 24 settembre, con la sfida di Coppa Italia contro il Futsal Tollo a Ortona. Sabato 7 ottobre la prima di campionato, tra le mura amiche, contro la neopromossa Casoli.