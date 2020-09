Ambulanti in cittÃ , domenica appuntamento con le bancarelle

Torna a Vasto il tradizionale appuntamento con le bancarelle di fine settembre. Domani, domenica 24 settembre, si svolgerà Ambulanti in città, manifestazione fieristica organizzata da Confcommercio Chieti in occasione delle feste patronali di San Michele Arcangelo.

Dal mattino fino a sera via Giulio Cesare e le strade limitrofe, piazzale Smargiassi, via Alessandrini e via Pertini, si riempiranno con le bancarelle di decine di espositori provenienti da ogni parte d'Italia e in particolare dal centro-sud. "È il più grande evento d'Abruzzo", annuncia l'associazione di categoria presieduta da Marisa Tiberio che, come ogni anno, in questa giornata tornerà a porre l'attenzione sul contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione.

La viabilità. Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 del 24 settembre divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli in uso ai partecipanti alla manifestazione, mezzi di polizia e di soccorso, in Via Giulio Cesare, Via S. Pertini, Via Martiri della Violenza, Piazza Smargiassi, Piazza Sturzo e Via Bachelet.

Sempre dalle ore 00,00 alle ore 24,00 in Corso Europa e Via Bachelet è istituito il senso unico di marcia ed il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati.

Le forse dell'ordine saranno impegnate per tutta la giornata per garantire la sicurezza nell'area della fiera.