All Games San Salvo sconfitta ad Avezzano

Sconfitta esterna per l'All Games San Salvo nella seconda giornata del campionato di serie C1 di calcio a C1. I biancazzurri di mister Marco Mileno sono stati battuti da La Fenice Avezzano per 3-1 al termine di una gara che già dalla vigilia si annunciava come molto difficile. L'All Games, priva di Michele Orticelli e di Mattia Di Santo, che starà fermo ai box ancora per un po', ha provato ad affidarsi alle ripartenze per contrastare il buon gioco dei marsicani.

A rompere gli equilibri a metà della prima frazione è una sfortunata deviazione dell'estremo difensore Di Rienzo che, a seguito di gran recupero difensivo di Samuele Ninni, tocca la palla deviandola alle proprio spalle. Con il vantaggio acquisito i padroni di casa abbassano i ritmi di gioco e i sansalvesi ci provano, senza esito, in un paio di occasioni. A due minuti dalla fine del primo tempo c'è anche il raddoppio de La Fenice che così va al riposo sul 2-0.

Nella seconda frazione l'All Games prova ad alzare il baricentro per tentare di recuperare la partita ma a rendersi pericolosi sono nuovamente i padroni di casa con occasioni da gol salvate da Di Rienzo. Mentre i biancazzurri sembrano poter rientrare in partita ecco che arriva la terza rete avezzanese, ancora per una sfortunata deviazione, questa volta di Ninni su tocco di Di Rienzo, che fissa sul 3-0. Mister Mileno ci prova con il portiere di movimento inserendo Di Ghionno come quinto uomo e Mondazzi in regia. Solo a 5 minuti dalla fine arriva la rete sansalvese, siglata da Sante Mileno che va a segno per la terza partita consecutiva.

Al triplice fischio finale il punteggio è di 3-1 e a far festa sono i padroni di casa. Martedì 26 settembre alle 20.30 l'All Games tornerà di nuovo in campo per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Minerva Chieti. In palio c'è l'accesso alle final eight del prossimo gennaio e i biancazzurri ripartono dal pareggio esterno confidando anche nel supporto del pubblico di casa per passare il turno.