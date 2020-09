Scontro auto-moto in via Ciccarone, ragazza in ospedale

Scontro tra un'automobile e uno scooter questa mattina in via Ciccarone a Vasto. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalle scuole medie "Rossetti".

La giovane è caduta a terra e i sanitari del 118 arrivati sul posto hanno ritenuto opportuno il trasporto in ospedale per i controlli del caso; non hai mai perso conoscenza e le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'episodio, riaccendono i riflettori sul consistente traffico presente nella strada nelle ore di apertura di scuole e uffici; secondo i residenti servirebbe una maggiore regolazione dello stesso per evitare incidenti simili.