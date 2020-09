Primi test per la San Gabriele contro Lanciano e Termoli

Primi test in campo per la San Gabriele volley che domani, sabato 23 settembre, nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele, scenderà in campo per un triangolare con Termoli e Lanciano, altre due formazioni che militano nel campionato di serie C. Si inizierà alle 16.30 con le ragazze di casa che scenderanno in campo contro il sestetto lancianese. A seguire la sfida tra Lanciano e Termoli e poi, in chiusura di giornata, la sfida tra molisane e vastesi.

Sarà la prima occasione per iniziare a verificare sul campo la condizione fisica e le soluzioni di gioco provate in allenamento. "Finalmente arrivano le prime gare - commenta coach Peppe Del Fra -. Dopo le prime tre settimane, in cui abbiamo lavorato molto sotto l'aspetto fisico avvalendoci delle conoscenze del nostro preparatore Marco La Verghetta, avrò la possibilità di provare diverse soluzioni di gioco grazie all' arrivo delle nuove ragazze. La squadra risentirà dei carichi di lavoro di questi giorni ma sono sicuro che tutte daranno il massimo per dimostrare di essere in grado di giocare quando se ne presenterà l'occasione".