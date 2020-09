Il 23 settembre si inaugura l’ultimo tassello dello Sport Village

Sabato 23 settembre alle ore 9.30 inaugurazione della nuova palestra all’interno della piscina comunale: è l’ultimo tassello degli interventi previsti dal progetto di finanza pubblica sottoscritto dalla Cooperativa Mille Sport con il Comune di San Salvo che ha permesso di realizzare lo Sport Village. È stata realizzata una palestra contenente sala attrezzi, sala cardio, sala allenamento funzionale, sala corsi (corpo libero) e spogliatoi.

Un intervento sostenuto dal Comune di San Salvo e che completa l’ambizioso progetto di consentire ai privati, che da decenni gestivano la palestra comunale, di migliorare l’impiantistica sportiva con il campo di calcetto e la pista di atletica nell’area dell’ex pista di pattinaggio, con il campo polifunzionale di tennis, basket e pallavolo, dei nuovi spogliatoi a servizio della piscina, del centro benessere ed ora con la palestra.

"Sono interventi che rendono appetibile e più completa l’offerta della pratica sportiva di San Salvo e nel contempo hanno riqualificato il quartiere che insiste nei pressi della piscina comunale – dichiara il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca – Ringrazio gli uomini e le donne della Mille Sport e il presidente Gianmichele Fidelibus per aver investito in una struttura che resta pubblica, senza alcun costo per i cittadini, con opere di alta qualità con un investimento per un milione e mezzo di euro".

Comune di San Salvo