Feste patronali a Vasto: da oggi modifiche alla viabilitÃ 

In occasione delle feste patronali di San Michele a Vasto ci saranno modifiche alla viabilità che interesseranno la circolazione e le aree di sosta. Questo il dettaglio dei provvedimenti emanati dall'amministrazione comunale a partire da oggi.

22, 27, 28, 29 e 30 settembre: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle 6 del 22 settembre alle 6 del 2 ottobre in tutto il Piazzale del Terminal Bus di Via Conti Ricci.

Dalle 6 del 22 settembre alle ore 6 del 2 ottobre divieto di sosta e transito nel Piazzale Fotovoltaico di Viadotto Histonium. Sono anche istituiti il divieto di sosta con rimozione coatta (lato terminal bus) e il senso unico di marcia veicolare con direzione da Via Conti Ricci alla Circonvallazione Histoniense nella strada compresa tra la piscina Comunale ed il Terminal Bus. Divieto di sosta anche in Via Conti Ricci, nell’area antistante il terminal Bus.

30 settembre: dalle 15 alle 21, per la tradizionale Processione, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e di transito a fasi in Via Santa Maria, Corso De Parma, Piazza Lucio Valerio Pudente, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Diomede, Piazza Rossetti, Corso Italia, Via San Michele e Belvedere San Michele.

30 settembre: Per i fuochi pirotecnici, dalle 23 e fino a cessate esigenze, divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Via Trave.

29 settembre, 30 settembre, 1 ottobre e 2 ottobre: per il concerto di “Ermal Meta” dalle ore 2 del 29 alle 6 del 2 ottobre divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via San Pietro, Piazza Caprioli, Via Buonconsiglio e Via Barbarotta.

29 settembre, 30 settembre, 1 ottobre e 2 ottobre: divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 2 del 29 settembre alle 2 del 2 ottobre in Via Cavour, Via XXIV maggio, Corso Italia (tra Via XXIV Maggio e via IV novembre), Piazza Rossetti (tratto da via Cavour a Via Vittorio Veneto) e la direzione obbligatoria a sinistra posta su via Cavour, intersezione Via IV novembre, con l’esclusione di mezzi di Polizia e di soccorso.