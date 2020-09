Terza categoria a 11 squadre, novitÃ  "Coppa delle Regioni"

Sarà una Terza categoria a ranghi ridotti. Saranno infatti solo 11 le squadre che parteciperanno al campionato nel girone vastese: Atletico Vasto, Furci, Casalanguida, Montalfano, New Robur, Pollutri, Real Cupello, Real San Giacomo, Torrebruna, Unione Sportiva Carpineto - Guilmi, Vasto United.

L'ipotesi di avere nuovamente i Lupi Marini di Torino di Sangro pare infatti tramontata: la società avrebbe espressamente chiesto alla federazione di essere inserita nel girone di Chieti che a questo punto conterà 14 squadre.

È una morìa quella delle squadre di Terza categoria nella provincia teatina, ben 15 formazioni in meno. Per la stagione 2017-2018 è praticamente venuto a mancare un intero girone: ci saranno solo quello vastese e uno unico di Chieti che fino all'anno scorso ne contava due.

Le cause sono da ricercare nella difficoltà di organizzazione, ma anche in maggiori ripescaggi e promozioni (nel solo girone vastese dell'anno scorso si sono contati 3 passaggi in Seconda e tre squadre non riformate tra fusioni e rinunce).

LA COPPA DELLE REGIONI - La novità riguarderà, quindi, l'introduzione di una "Coppa delle Regioni" su adesione volontaria. Da quanto trapela, si tratterebbe di un torneo suddiviso in province le cui gare saranno disputate durante la sosta invernale del campionato che sarà inevitabilmente più lunga anche a causa delle poche squadre partecipanti.

A fine stagione, poi, si dovrebbe tenere la fase finale tra le vincitrici delle varie aree. Maggiori dettagli si conosceranno nei prossimi comunicati ufficiali.