Eccellenza: il Cupello lascia l’ultimo posto, pari per il San Salvo

Alla quarta giornata del campionato di Eccellenza (turno infrasettimanale), il Cupello Calcio abbandona l'ultimo posto in classifica. A regalare i tre punti ai rossoblù è Simone Tucci nella trasferta pur sempre insidiosa contro il River Chieti: 1 a 0 al fischio finale e bel balzo in avanti.

Resta ancorato in fondo alla classifica invece il San Salvo che nella gara interna contro il Miglianico non va oltre l'1 a 1. È Polisena a raddrizzare al 70'st una partita che si era messa male per i biancazzurri di mister Di Bernardo. I sansalvesi salgono a quota due punti raggiungendo River Chieti e Spoltore.

Per ora la classifica è guidata dal Paterno a 10 punti. Domenica difficile sfida interna per il San Salvo che riceve la seconda forza del campionato, il Sambuceto; il Cupello sarà di scena in trasferta contro l'Alba Adriatica.

IL RISULTATO DELLA 4ª GIORNATA

Alba Adriatica - Acquaesapone 1-1

Amiternina - Chieti 0-3

Paterno - Montorio 3-0

Penne - Capistrello 0-1

Renato Curi Angolana - Martinsicuro 2-1

River Chieti - Cupello 0-1

San Salvo - Miglianico 1-1

Sambuceto - Torrese 3-2

Spoltore - Real Giulianova 1-4

LA CLASSIFICA

Paterno 10

Sambuceto 9

Acquaesapone 8

Real Giulianova 7

Renato Curi Angolana 7

Torrese 7

Chieti 7

Miglianico 6

Capistrello 6

Alba Adriatica 5

Penne 5

Cupello 4

Martinsicuro 3

Amiternina 3

Montorio 3

River Chieti 2

San Salvo 2

Spoltore 2

IL PROSSIMO TURNO

Capistrello - Miglianico

Chieti - Penne

Cupello - Alba Adriatica

Martinsicuro - Amiternina

Montorio - River Chieti

Real Giulianova - Renato Curi Angolana

Sambuceto - San Salvo

Torrese - Paterno

Acquaesapone - Spoltore