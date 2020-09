Autobus sovraffollato, Pollutri: "Risolveremo presto il problema"

"Siamo solo all'inizio dell'anno scolastico e c'è una variabile che va governata, vedremo se c'è la possibilità di una doppia linea". Ad assicurarlo è il presidente della Autolinee Cerella, Angelo Pollutri, interpellato da zonalocale.it sulla situazione di disagio che dall'11 settembre stanno vivendo i ragazzi di Fresagrandinaria, Lentella e Montalfano [LEGGI].

Gli studenti che usano l'autobus per raggiungere le scuole di San Salvo e Vasto superano abbondantemente i 55 posti disponibili e molti di loro sono costretti a viaggiare in piedi senza alcuna sicurezza anche in considerazione delle pessime condizioni della strada provinciale "Trignina" percorsa dal mezzo.

Pollutri annuncia quindi una soluzione in tempi rapidi: "Risolveremo il problema immediatamente. Sonderemo la possibilità di una doppia linea così come fatto per i lavoratori che devono raggiungere la Sevel".