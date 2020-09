"Debito pubblico", al Rossetti il convegno con Carlo Cottarelli

Oggi, iovedi 21 settembre, alle ore 16:30, si terrà presso il teatro Rossetti di Vasto il convegno “Debito pubblico, strategie per il futuro: prospettive per giovani professionisti ed amministratori pubblici”.

L’incontro, promosso dall’AIGA sezione di Vasto, Anci Abruzzo ed Anci Giovani Abruzzo vedrà la partecipazione del dott. Carlo Cottarelli, Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale già Commissario Straordinario della SpendingReview dei governi Letta e Renzi e del dott. Tommaso Miele, Presidente della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Abruzzo e sarà moderato dal dott. Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale.

Al centro del dibattito la questione del debito pubblico, inteso come “macigno” sulle scelte di politica pubblica futura, viene declinata sulle possibilità di azione che interessano le nuove generazioni, siano esse impegnate nella loro attività privata e professionale, siano esse coinvolte in qualsiasi modo in scelte di vita pubblica. Un dibattito per capire dove si è agito male ieri, per programmare e crescere in modo virtuoso domani, senza rincorrere utopie, illusioni o fatalismi e catastrofismi.

Infatti, il convegno sarà l’occasione per presentare e discutere del libro di Cottarelli (intitolato appunto “Il Macigno”) e della situazione di giurisdizione ma anche di supporto istituzionale della Corte dei Conti Abruzzese agli enti locali regionali.