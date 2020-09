"Crisi idrica, ad aprile 2018 la diga di Chiauci sarÃ  a pieno regime"

Nella primavera del 2018 la diga di Chiauci entrerà a pieno regime. Nella speranza di evitare il ripetersi dell'emergenza idrica di questa estate.

"I lavori verranno appaltati entro novembre 2017 e la consegna degli stessi è prevista per aprile 2018", annuncia Paola Cianci, vicesindaca di Vasto, che ha partecipato all'incontro Regione-amministrazioni locali insieme a Giancarlo Lippis, assessore alle Politiche ambientali del Comune di San Salvo, Emidio Primavera, direttore del Dipartimento Opere pubbliche della Regione Abruzzo, e Vittorio Di Biase, ingegnere del Genio civile.

Esiste un "accordo firmato il 21 agosto 2017 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio di Bonifica sud, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, destinati all’incremento della sicurezza e della funzionalità della diga di Chiauci e alla prosecuzione delle prove d’invaso sperimentale per permetterne il collaudo tecnico funzionale e l’entrata in normale esercizio".

"Questi progetti – commenta Cianci - denotano una grande attenzione da parte della Regione Abruzzo per il superamento delle criticità del sistema idrico del nostro territorio. Ci auguriamo che trovino concretizzazione nel breve periodo, poiché si tratta di interventi che contribuiranno a limitare i disagi causati dalle emergenze idriche, in particolar modo nel periodo estivo, per cui restano comunque necessari interventi strutturali sulle condutture e la realizzazione di un potabilizzatore”.