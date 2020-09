Professional Day di Vemit: ecco le sfide per il futuro

Seconda edizione per il Professional Day di Vemit, appuntamento che l’azienda vastese fondata oltre 40 anni fa, promuove come giornata di incontro con installatori, fornitori e professionisti che operano nella rete. Nell’incantevole cornice del Centro Vacanze Poker di Casalbordino il team di Vemit ha accolto architetti, ingegneri, fornitori e imprese di installatori per una giornata dai numeri importanti.

Alessandro Acquarola, nel fare il punto della situazione dell’azienda, ha ripercorso le tappe di un cammino che nel 2016 e 2017 ha conosciuto grandi successi, con una crescita nei numeri e nella presenza sul territorio con l’apertura del nuovo showroom di Lanciano. Per Vemit, socio fondatore del gruppo Delta, il “fare squadra” è una caratteristica imprescindibile. “Lo stiamo facendo veramente a 360 gradi - spiega Maurizio Acquarola -, con il mondo Delta, con i nostri fornitori, che consideriamo come partner a pieno titolo e con i nostri collaboratori. Cerchiamo di essere un’azienda che punta allo spirito di squadra attraverso premi, vacanze, incentivazioni e una vicinanza continua a costante a chi opera nel nostro mondo”.

Quest’anno Vemit ha puntato molto sul comparto estetico. “Tradizionalmente la nostra attività è identificata con il settore della termoidraulica ma, negli anni, siamo cresciuti molto in questo aspetto, abbiamo dedicato un nuovo showroom a Lanciano proprio al comparto estetico e, attraverso iniziative rivolte al mondo degli architetti e dei professionisti puntiamo ad ampliarlo ulteriormente. Abbiamo scelto di dedicarci al mondo della progettazione, con particolare attenzione alla progettazione in BIM. L’anno scorso ci eravamo rivolti agli amministratori di condominio con il tema della contabilizzazione e della gestione energetica”. Ecco quindi che il Professional Day, oltre ad essere un momento di incontro e convivialità, diventa l’occasione per unire tutta la filiera con la scelta di un tema di attualità a carattere tecnico e approfondirlo analizzandone tutti gli aspetti.

Non sono mancati, nel corso dell’appuntamento al Poker, momenti di confronto tra tutti i partecipanti e una novità lanciata dal settore marketing di Vemit con la sfilata di sette affascinanti ragazze, una per ogni fornitore, che tutti i presenti sono stati chiamati a votare per eleggere la miss della serata.

Il Professional Day 2017 è l’occasione giusta per lanciare le sfide per il futuro. “Vogliamo continuare a fare formazione. Abbiamo creato una scuola di formazione in cui crediamo moltissimo e che ha già dato ottimi risultati. E poi vogliamo continuare a concentrarci sul mondo estetico che, unitamente al rafforzamento della posizione nel settore della termoidraulica, rappresenta per noi un aspetto fondamentale per proseguire l’attività della nostra azienda”.

