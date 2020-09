Coppa Abruzzo: nei recuperi si qualificano San Buono, Celenza e Dinamo

Il San Buono è l'ultima squadra ad accedere al prossimo turno di Coppa Abruzzo di Prima e Seconda categoria. La gara di recupero si è disputata alle 18. I biancorossi di Fresagrandinaria che militano in Prima non sono riusciti a ribaltare il 2 a 1 dell'andata contro un'avversaria particolarmente ispirata.

I giallorossi di mister Cianciosi (un ex) si sono imposti con un largo 4 a 0 sotto la pioggia scrosciante con le reti di Sambrotta (doppietta), Romilio e Vitulli; per i fresani da registrare l'espulsione del portiere Schiavone e un rigore fallito dal bomber Fabio Delle Donne.

Nel derby di Roccaspinalveti è la sorprendente Dinamo a passare il turno grazie a un secco 2 a 0 che ribalta l'1 a 0 dell'andata contro i cugini di Prima categoria. Ad andare a segno sono stati Carapello e Budulig.

Altro capovolgimento è quello verificatosi a Celenza sul Trigno dove i padroni di casa vincono 3 a 0 e interrompono l'avventura in coppa del Carunchio. Una doppietta di Giuseppe Antenucci e la rete di Manneh archiviano il 2 a 1 dell'andata e qualificano i celenzani.