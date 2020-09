Al PalaBCC la Vasto Basket ospita il San Severo per unâ€™amichevole

Seconda amichevole al PalaBCC per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket che si sta preparando per il campionato di serie C silver. Dopo la sfida con il Molfetta [LEGGI], questa sera alle 19.30 al palazzetto di via dei Conti Ricci arriverà la Cestistica San Severo. La formazione pugliese, oggi allenata da coach Giorgio Salvemini, è stata, negli anni della serie B, avversaria dei biancorossi.

Coach Giovanni Gesmundo avrà a disposizione tutti gli uomini del roster, compresi Giuseppe Pace, assente contro Molfetta, e Danijel Peric, a mezzo servizio nella precedente amichevole. Per la Vasto Basket sarà un buon test contro un'avversaria di categoria superiore per proseguire nella crescita verso l'avvio ufficiale della stagione.