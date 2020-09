A Cupello si parla di Civeta e gestione dei rifiuti

"Civeta e piano regionale di gestione dei rifiuti", è questo il tema del dibattito/confronto organizzato dal gruppo consigliare di Cupello e dall'associazione "Il Cambiamento". L'appuntamento è per venerdì 22 settembre alla New Art Gallery (via Marruccina, 82, ore 17.30); gli ospiti sono il commissario del Civeta, Franco Gerardini e il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco, modererà la giornalista Antonia Schiavarelli.

"L'attività istituzionale e associativa – scrive Il Cambiamento – prosegue su uno dei temi più attuali e sentiti, non solo dai cittadini di Cupello, ma dell'intero territorio vastese: il trattamento dei rifiuti urbani e le immediate ricadute sull'economia locale, sull'ambiente e sulla salute. Il 2017 celebra il ventennale dell'impianto di Valle Cena, ma quali sono le prospettive del Civeta all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti? Quali saranno le ricadute occupazionali e per le tasche dei cittadini? E la qualità ambientale che rischi sta correndo? Ma anche le nuove discariche e la centrale a biomasse. Queste domande e tanto altro per fare il punto direttamente con i protagonisti. L'incontro di venerdì 22 vuole fare chiarezza sul destino di uno dei principali servizi pubblici del nostro territorio e le conseguenze sui cittadini".