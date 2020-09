San Michele, doppio concerto con Ermal Meta e Dirotta su Cuba

Si avvicina a Vasto l'appuntamento con le feste patronali in onore di San Michele Arcangelo. Gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale si svolgeranno in 5 giorni, dal 27 settembre al 1° ottobre. Per gli spettacoli l'evento clou sarà il concerto di Ermal Meta, il 30 settembre in piazza del popolo. Sempre il 30, alle 18, la solenne celebrazione eucaristica a Santa Maria Maggiore presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte, seguita dalla processione con la statua di San Michele Arcangelo.

Due le aree dedicate alle giostre: al terminal bus ci sarà il Luna Park mentre in piazza Marconi il baby Luna park dedicato ai più piccoli. Nel centro storico si svolgerà il mercatino di san Michele.

Il programma religioso [CLICCA QUI]

Il programma

mercoledì 27 ottobre

ore 19 - giardini d'Avalos - Tercero Empleo in concerto

giovedì 28 ottobre

17.30 - palazzo d'Avalos - Presentazione libro "I luoghi di San Michele" di Angela Rossi

18.00 - giardini d'Avalos - Vasto per l'Abruzzo - incontro con Gabriele Cirilli e Cinzia Leone che presentano "Uno spot per l'Abruzzo" con la presenza di Gianni Letta

22.00 - palazzo d'Avalos - concerto dei Napulammore

venerdì 29 settembre

9.30 - cortile di Palazzo d'Avalos - Concerto bandistico Vasto Wind Orchestra

18.00 - pinacoteca di Palazzo d'Avalos - Premio San Michele

20.00 - cortile di Palazzo d'Avalos - Concerto bandistico Vasto Wind Orchestra

22.00 - piazza del Popolo - Concerto dei Dirotta su Cuba

sabato 30 settembre

9.30 - cortile di palazzo d'Avalos - Concerto bandistico Città di Casalaguida

17.30 - Rete 8 tour village

20.30 - cortile di palazzo d'Avalos - Concerto bandistico Città di Casalaguida

22.00 - piazza del Popolo - Concerto di Ermal Meta

24.00 - fuochi pirotecnici

1 ottobre

17.30 - piazza Pudente - Vasto in passerella