Sabato 23 e domenica 24 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema Cultura e Natura, i Musei Civici insieme al FAI – Delegazione di Vasto, al Polo Liceale Statale Pantini Pudente, al Polo Liceale Statale R. Mattioli di Vasto e a VastoScienza, Centro culturale di Scienza e Arte, propongono Terme e Giardini un programma denso di appuntamenti presso il Giardino Napoletano di Palazzo d’Avalos e le Terme Romane di via Adriatica.

Questo il programma della manifestazione:

sabato 23 settembre

- h. 10.30 e h. 11.30 gli studenti del Polo Liceale Mattioli, insieme allo staff dei musei, guideranno il pubblico alla scoperta della storia e delle tante varietà botaniche del Giardino Napoletano di Palazzo d’Avalos, mentre per i più piccoli si terrà un laboratorio su come realizzare un erbario.

- dalle h. 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 apertura straordinaria delle Terme Romane di via Adriatica, dove i giovani Ciceroni del FAI e del Polo Liceale Pantini Pudente saranno a disposizione dei visitatori per illustrare l’importante complesso archeologico dell’antica Histonium.

- dalle 19.00 alle 22.00 apertura straordinaria dei Musei Civici di Palazzo d’Avalos, alla tariffa promozionale di 1 €;

domenica 24 settembre

- h. 10.30 e h. 11.30 visita del Giardino Napoletano di Palazzo d’Avalos e laboratorio “Realizziamo un erbario” a cura degli animatori scientifici di VastoScienza e dello staff dei musei;

- dalle h. 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30 apertura straordinaria e visita delle Terme Romane di via Adriatica, a cura dei Ciceroni del FAI e del Polo Liceale Pantini Pudente.

Nelle due giornate, al termine delle visite, i visitatori saranno accompagnati dal Giardino Napoletano alle Terme e viceversa lungo la passeggiata archeologica di via Adriatica in un’ideale staffetta tra Terme e Giardini, luoghi del benessere del corpo e della mente.

Per le scuole che vorranno aderire all’iniziativa è necessaria la prenotazione.

Le visite e i laboratori sono gratuiti, biglietto d’ingresso ai musei come da tariffe ordinarie, tranne sabato dalle 19.00 alle 22.00.

Per info e prenotazioni:

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto (CH)

T: (+39) 0873-367773 - M: (+39) 334-3407240

palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it