Violento incidente nella notte a San Salvo, in via Montenero. Era circa l'una quando due Ford Fiesta si sono scontrate in via Montenero. Nell'impatto sono rimaste ferite tutte le persone che viaggiavano a bordo delle due autovetture: in una delle Ford c'erano quattro persone, nell'altra il solo guidatore.

Una ragazza è stata trasportata in ambulanza al Santo Spirito di Pescara mentre gli altri coinvolti nell'incidente sono stati trasferiti dalle ambulanze del 118 al San Pio da Pietrelcina di Vasto e al San Timoteo di Termoli. Tutti saranno sottoposti ad esami clinici e alle cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto ed i carabinieri di San Salvo e Vasto che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.