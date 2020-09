Ancora un impegno plurimo per i runners della Podistica Vasto che nel weekend appena passato sono stati impegnati in 2 distinte manifestazioni, agli antipodi della regione abruzzese. Daniele Altieri e Marianna Di Filippo hanno corso nella 3ª Maratonina della Val Tordino svoltasi a Petriccione di Castellalto in provincia di Teramo. 10 i km del percorso a giro unico in cui i 2 atleti vastesi hanno conquistato rispettivamente il quarto e quinto posto nelle rispettive categorie.

Molto più giù, a Pratola Peligna per la precisione, si è corsa la 15ª edizione della Mezza Maratona della 3 Comuni. Diego Suriano ha portato in gara i colori sociali ed anche con un buon risultato.

Intanto proseguono i preparativi per la 14ª edizione del Trofeo Podistico Città Del Vasto di domenica 1 ottobre. Le iscrizioni si possono effettuare online al sito www.corrilabruzzo.it per le società aderenti al circuito o su www.timingrun@gmail.com.

Per maggiori informazioni si possono chiamare anche i seguenti numeri: 3346747649 (Antonia) e 3464011229 (Luigi).

Pierpaolo Del Casale

Addetto stampa Podistica Vasto