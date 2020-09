PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Parte bene l'Atletico Cupello, la prima a scendere in campo contro l'Athletic Lanciano alle 11. I biancorossi hanno dominato la gara pur non finalizzando tutte le occasioni capitate. Al fischio finale il risultato è di 2 a 0 per i padroni di casa con le reti di Marino e Ruzzi. Per la squadra di mister Carbonelli non poteva esserci esordio migliore in Prima; l'Athletic è una delle due squadre lancianesi nel girone, presente grazie all'acquisizione del titolo sportivo del Guastameroli.

La partita ha avuto un fuori programma nel secondo tempo, quando la partita è stata sospesa per 30 minuti per permettere l'atterraggio dell'eliambulanza che ha soccorso un anziano del posto caduto dalle scale di casa [LEGGI].

Tre punti dalla prima giornata anche per il Vasto Marina che sul difficile campo del San Vito si impone per 3 a 2. Gli uomini di mister Ascatigno hanno la meglio grazie alle reti di D'Adamo, Di Vito e Vasiu.

Il Lanciano 1920 costruito per vincere il campionato di Promozione, ma relegato in Prima dilaga, come prevedibile, all'esordio. In casa contro la Virtus Ortona finisce 5 a 1, reti dei rossoneri di Quintiliani, Tarquini (doppietta, 1 rigore), Natalini e Sardella; di Del Peschio il gol della bandiera della Virtus [LEGGI].

Gli altri biancorossi del territorio, i ragazzi del Fresa, non vanno oltre il pareggio in casa. Finisce 1 a 1 contro la Tollese che era andata in vantaggio: a rimettere le cose a posto ci pensa Giuseppe Tracchia su calcio di punizione. Lo stesso ha poi riportato un infortunio alla caviglia.

Un punto anche per lo Scerni in virtù del pareggio a reti bianche in trasferta a Paglieta. Partita equilibrata che il n. 1 scernese, Cianci salva al 93' parando un calcio di rigore.

Va male al Roccaspinalveti nonostante una maggiore mole di gioco prodotta. Il gol di Orlando Giovanni non evita la sconfitta agli 11 biancoverdi contro un'Orsogna brava a capitalizzare le poche occasioni avute: 2 a 1 per gli ospiti il finale grazie alle reti di Bruno Sferrella e Gian Marco Barone. Note lieti per i padroni di casa: 9 giocatori su 11 sono di Roccaspinalveti con un'età media di 23 anni.

Torna dalla trasferta con zero punti anche il Trigno Celenza che capitola contro il Mario Tano. Risultato severo: 4 a 0.

Domenica prossima in programma il big match tra Vasto Marina e Lanciano.

I RISULTATI DELLA 1ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Trigno Celenza 4-0

Atletico Cupello - Athletic Lanciano 2-0 (ore 11)

Fresa - Tollese 1-1

Lanciano - Virtus Ortona 5-1

Paglieta - Scerni 0-0

Roccaspinalveti - Orsogna 1-2

San Vito - Vasto Marina 2-3

Riposa Tre Ville

IL PROSSIMO TURNO

Athletic Lanciano - Tre Ville

Orsogna - Fresa

Scerni - Roccaspinalveti

Tollese - Atletico Cupello

Trigno Celenza - Paglieta

Vasto Marina - Lanciano

Virtus Ortona - Atessa Mario Tano

Riposa San Vito

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

La prima giornata sorride a Odorisiana e Gissi. La squadra di Monteodorisio – una delle regine del mercato estivo – supera nettamente la neopromossa Civitellese. Dopo 5 minuti i padroni di casa vanno già in vantaggio con Loris Della Penna. Di Matteo non trasforma un rigore al 25', ma si rifà 10 minuti dopo siglando il raddoppio. Lo stesso realizza la doppietta personale al 75'st. Sugli scudi il neo acquisto Della Penna che, oltre alla prima rete, ha fornito gli assist per le successive segnature.

I giallorossi di Gissi vincono in casa per 3 a 1 contro il Villa S. Maria. Al 21' è Agostino Franchella ad aprire le marcature per poi essere seguito al 27' da Fitti; prima del ritorno negli spogliatoi, al 45', Marinelli accorcia per gli ospiti. La parola "fine" sull'incontro la scrive Di Croce al 15'st.

La gara tra debuttanti finisce in parità, 1 a 1. A Carunchio la formazione nata dalla fusione delle due precedenti società sportive (Mario Turdò e Carunchio 2010) ha ricevuto la visita della Sansalvese, neopromossa. Lamberti per gli ospiti e Giovanni Turdò (rigore) i marcatori di giornata. Partita spigolosa, con diversi falli e due espulsi, entrambi nel Carunchio: Antonio Ritrivi (reazione) e Diego Marianacci (doppia ammonizione).

Non va male alla Dinamo Roccaspinalveti all'esordio assoluto in Seconda categoria. In trasferta contro il Di Santo Dionisio impatta 1 a 1 con la rete dell'ex di turno Budulig.

Prima giornata positiva anche per il Real Casale che espugna il difficile campo di Tufillo per 2 a 0 grazie alla doppietta di Graziano Di Biase.

Un punto, infine, anche per i giallorossi del San Buono che in casa del Quadri impattano 0 a 0.

Nella prossima giornata da annotare gli interessanti incroci tra Real Casale e Carunchio e tra Dinamo Roccaspinalveti e Odorisiana.

I RISULTATI DELLA 1ª GIORNATA

Carunchio - Sansalvese 1-1

Di Santo Dionisio - Dinamo Roccaspinalveti 1-1

Gissi - Villa S. Maria 3-1

Odorisiana - Civitellese 3-0

Palena - Atletico Roccascalegna 4-1

Quadri - San Buono 0-0

Virtus Tufillo - Real Casale 0-2

Riposa Sporting Vasto

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Roccascalegna - Sporting Vasto

Civitellese - Gissi

Dinamo Roccaspinalveti - Odorisiana

Real Casale - Carunchio

San Buono - Di Santo Dionisio

Sansalvese - Quadri

Villa S. Maria - Palena

Riposa: Virtus Tufillo