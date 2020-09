Prima sconfitta stagionale per la Vastese nel girone F del campionato di serie D. I biancorossi, pur disputando una buona prova, non sono riusciti a far punti nella trasferta di Pineto. A decidere la sfida è stato un gol messo a segno da Esposito, al 17' del primo tempo. Il giocatore biancazzurro, oggi al suo esordio, è riuscito ad infilare Camerlengo con un preciso diagonale dopo essere stato servito da un compagno. La Vastese ha provato a reagire e già nel primo tempo ha avuto una buona occasione con Cristaldi che però si è visto negare il gol dal portiere di casa.

Nella ripresa i biancorossi, sostenuti da un buon numero tifosi arrivati da Vasto, hanno alzato la pressione e hanno colpito subito una traversa con Stivaletta. Poi ci hanno provato anche Fiore e di nuovo Stivaletta, mentre mister Colavitto ha rafforzato il reparto avanzato per recuperare la partita. Nel finale occasionissima per Bittaye, entrato nel secondo tempo, che di testa ha mancato per poco lo specchio della porta.

Il risultato non cambia più e al triplice fischio finale è il Pineto a festeggiare per i primi tre punti conquistati. Applausi anche per i biancorossi, salutati dalla curva ospite che ha riconosciuto ai giocatori l'impegno messo in campo anche in questa domenica.

Nel prossimo turno la Vastese riceverà all'Aragona la visita del Matelica.

Pineto - Vastese 1-0 (17' Esposito)

Pineto: Giachetta, Pomante, Fiumara, Orlando, Pezzotti, Esposito, Zippilli, Mariani, Zane, Bisegna, Gragnoli. A disposizione: Mazzocchetti, Pepe, Morris, Di Rocco, Battista, Rachini, Ciarcelluti, Capocasa, Napolano. Allenatore: Amaolo

Vastese: Camerlengo, Iodice, Viscardi, Amelio, De Chiara, Stivaletta, Pizzutelli, De Feo, Fiore, Cristaldi, Leonetti. A disposizione: Coppola, Iarocci, Lombardo, Casciani, Lucciarini, Di Pietro, Bittaye, Colitto, Napolitano. Allenatore: Colavitto

Arbitro: Di Marco di Ciampino

La 3ª giornata

Avezzano - Monticelli 1-1

Castelfidardo - Olympia Agnonese 0-0

Campobasso - Fabriano Cerreto 2-0

Francavilla - San Nicolò 0-1

L'Aquila - Nerostellati 3-0

Matelica - Jesina 1-2

Pineto - Vastese 1-0

Recanatese - Sangiustese 0-1

San Marino - Vis Pesaro 0-1

La classifica. 9 Vis Pesaro; 7 Sangiustese, Campobasso; 6 L'Aquila, Matelica, Fabriano Cerreto; 5 Jesina; 4 Castelfidardo, Vastese, San Marino, Olympia Agnonese; 3 Francavilla, San Nicolò, Pineto; 2 Avezzano; 1 Monticelli, Recanatese; 0 Nerostellati.