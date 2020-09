È un inizio di stagione non proprio esaltante per le due compagini del Vastese impegnate nel campionato di Eccellenza, San Salvo e Cupello.

Dopo tre giornate occupano in coabitazione l'ultimo posto in classifica con un solo punto.

Per entrambe il terzo turno si è chiuso con una sconfitta. Il San Salvo è caduto pesantemente contro la Torrese in trasferta. Dema aveva illuso i biancazzurri sbloccando la gara, ma uno scatenato Puglia (doppietta per lui) e Carosone ribaltano il risultato fino al 3 a 1 finale.

Parzialmente giustificato il Cupello che perde di misura in casa contro il quotato Paterno che ora guida la classifica insieme a Torrese e Acqua & Sapone. A condannare i rossoblù è Lepre.

Le due compagini potranno cercheranno di rifarsi già mercoledì nel turno infrasettimanale. A San Salvo arriverà il Miglianico, il Cupello andrà in trasferta a Chieti contro il River.

I RISULTATI DELLA 3ª GIORNATA

Acqua & Sapone - River Chieti 3-1

Capistrello - Amiternina 1-2

Chieti - Renato Curi Angolana 1-0

Cupello - Paterno 0-1

Martinsicuro - Spoltore 0-0

Miglianico - Penne 1-1

Montorio - Sambuceto 0-3

Giulianova - Alba Adriatica 2-1

Torrese - San Salvo 3-1

LA CLASSIFICA

Acqua & Sapone 7

Torrese 7

Paterno 7

Sambuceto 6

Miglianico 5

Penne 5

Alba Adriatica 4

Renato Curi 4

Giulianova 4

Chieti 4

Martinsicuro 3

Capistrello 3

Amiternina 3

Montorio 3

River Chieti 2

Spoltore 2

Cupello 1

San Salvo 1