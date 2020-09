Un uomo di 87 anni di Cupello è rimasto ferito in una caduta accidentale in casa. Da quanto si apprende, è caduto dalle scale della propria abitazione, molto ripide, battendo la testa e restando ferito. L'incidente domestico è avvenuto mentre l'uomo non era solo.

L'87enne non ha perso conoscenza, ha risposto alle sollecitazioni, ma le sue condizioni hanno convinto i medici del 118 a richiedere l'intervento l'eliambulanza. L'elicottero da Pescara è atterrato nel campo sportivo dove si stava dispuntando la prima giornata del campionato di Prima categoria tra Atletico Cupello e Athletic Lanciano; la gara è stata sospesa per il tempo necessario per le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e i vigili urbani. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Pescara.