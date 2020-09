È una Vastese con il morale alto quella che si presenterà domani a Pineto per la terza giornata del campionato di serie D. I biancorossi di mister Colavitto, forti dei due risultati utili ottenuti, il pareggio a San Marino e la vittoria casalinga con l'Avezzano (oltre al successo in coppa con l'Olympia Agnonese) proveranno a far loro l'intera posta in palio anche nel secondo derby abruzzese di stagione del girone F.

Non sarà certamente semplice poichè il Pineto è ancora fermo a quota zero punti in classifica e vorrà certamente riscattarsi dopo un avvio di stagione amaro. Mister Colavitto predica calma, consapevole che la stagione sarà lunga e difficile. "Dobbiamo rimanere equilibrati – ha detto al termine dell'allenamento di ieri -. A me non piace chi si esalta per una vittoria e chi si deprime per una sconfitta. Affronteremo una squadra tosta ed affamata di punti, che vale sicuramente di più di quanto finora non ha espresso con i risultati. Sarà una partita difficile. Mi aspetto un’altra risposta importante dai miei ragazzi“.

Mancherà lo squalificato Bagaglini, fermato oer una giornata dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata domenica contro l'Avezzano [LA PARTITA - LEGGI]. Gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo saranno sciolti dal tecnico biancorosso dopo l'allenamento di rifinitura del sabato mattina. Poi testa a Pineto, dove è atteso un buon numero di sostenitori della Vastese. "Contano lo spirito e la voglia di impegnarsi e dare il massimo per gli obiettivi", ha concluso Colavitto.

La 3ª giornata

Avezzano - Monticelli

Castelfidardo - Olympia Agnonese

Campobasso - Fabriano Cerreto

Francavilla - San Nicolò

L'Aquila - Nerostellati

Matelica - Jesina

Pineto - Vastese

Recanatese - Sangiustese

San Marino - Vis Pesaro

La classifica: 6 Vis Pesaro, Fabriano Cerreto, Matelica; 4 Sangiustese, Campobasso, San Marino, Vastese; 3 Francavilla, Castelfidardo, L'Aquila, Olympia Agnonese; 2 Jesina; 1 Avezzano, Recanatese; 0 Monticelli, San Nicolò, Pineto, Nerostellati.