Inizia con il piede giusto il campionato di serie C1 dell'All Games San Salvo. I biancazzurri di Marco Mileno hanno battuto l'Area L'Aquila Futsal per 4-2 nel palazzetto di via Verdi dopo una sfida dalle tante emozioni. Nel primo tempo, dopo una iniziale fase di studio, le due squadre hanno cercato di sbloccare il risultato senza però esiti positivi.

Ma nella ripresa la sfida è cresciuta di intensità ed è stato Sante Mileno, raccogliendo l'assist di Di Ghionno, a siglare la prima rete stagionale dell'All Games. Le due squadre hanno iniziato a macinare gioco e gli ospiti sono riusciti a trovare il pareggio su azione di rimessa. Ma i padroni di casa, spinti dal calore di un numeroso pubblico, hanno trovato di nuovo il vantaggio dopo un'azione di ripartenza in cui Mondazzi, a tu per tu con il portiere aquilano, è stato steso a terra con il direttore di gara che ha assegnato il calcio di punizione ed espulso l'estremo difensore ospite. Sulla conseguente punizione lo stesso Mondazzi ha siglato il 2-1.

Ma, a dieci minuti dal termine, l'Area L'Aquila ha trovato nuovamente la forza di arrivare al pareggio, con un bolide da distanza ravvicinata che non ha lasciato scampo a Di Rienzo. Mister Mileno ha di nuovo spronato i suoi e alla fine sono arrivati il gol del definitivo sorpasso firmato ancora da Mileno e la rete della sicurezza del ritrovato Samuele Ninni. Tre punti conquistati e tanta fiducia per il prosieguo della stagione, pur nella consapevolezza che c'è ancora tanto da migliorare per affinare le tattiche di gioco e gli schemi disegnati da Marco Mileno. Sabato prossimo i sansalvesi saranno di scena ad Avezzano, contro La Fenice, oggi vittoriosa con il Sambuceto.