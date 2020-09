È stato arrestato in flagranza di reato l'uomo fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile ieri sera a Gissi con l'accusa di furto aggravato e incendio doloso [LEGGI]. Si tratta di un 42enne di Teramo, del quale sono state fornite solo le iniziali: V.F.

Il fermo è avvenuto intorno alle venti nel comune dell'entroterra vastese. Come ricostruito dalle forze dell'ordine: "In particolare, il V.F. con una banconota da 20,00 euro erogava a terra della benzina dalla pompa dopodiché, con un accendino, vi appiccava fuoco. Subito dopo, per assicurarsi la fuga, il malavitoso asportava un motociclo Malaguti ivi parcheggiato. Verificato ciò, gli uomini dell’Arma, coordinati dal Magg. Amedeo Consales, ponevano in essere un articolato dispositivo finalizzato alla ricerca dell’autore dei suddetti delitti, interessando tutte le pattuglie dislocate in Vasto e nell’alto vastese. Tale azione repressiva permetteva, qualche ora dopo, in Gissi di individuare e trarre in arresto il V.F. il quale si trovava ancora a bordo del motociclo rubato".

Provvidenziale è risultato l'intervento del benzinaio e, successivamente, degli idranti dei vigili del fuoco che hanno escluso conseguenze imprevedibili [LEGGI]. "Nel frattempo – continua la nota dell'Arma – i carabinieri acquisivano le immagini dal sistema di video-sorveglianza istallato presso l’area di servizio de qua per mezzo delle quali i militari identificavano l’individuo responsabile del delitto e inoltre verificavano le azioni compiute da quest’ultimo prima e dopo il reato. Informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Vasto, il V.F. veniva tratto in arresto ed associato alla Casa Circondariale e di Lavoro di Vasto. Il prevenuto dovrà rispondere di furto aggravato ed incendio doloso. Mentre il motociclo recuperato dai carabinieri veniva riconsegnato al legittimo proprietario".

L'inquietante episodio di ieri pomeriggio sembra essere collegato a quanto avvenuto durante la notte del 13 settembre a Vasto Marina, quando le fiamme hanno distrutto una giostra del luna park del lungomare [LEGGI].