Continua spedita la marcia della BCC Generazione Vincente Vasto Basket per arrivare pronta all'inizio della stagione in serie C silver fissata per domenica 1 ottobre. Dopo l'amichevole della settimana scorsa a Isernia i biancorossi di coach Giovanni Gesmundo sono scesi in campo al PalaBCC per affrontare il Molfetta che milita in serie D. In un periodo in cui i carichi di lavoro sono ancora importanti, così da mettere benzina nei motori per affrontare al meglio la lunga stagione, i vastesi sono scesi in campo con l'obiettivo di riproporre in situazioni di gioco 'reali' i dettami del tecnico arrivato quest'estate nella società del presidente Spadaccini.

Contro la squadra trascinata da Pietro Leoncavallo, tante volte negli ultimi anni avversario dei biancorossi, mancavano Giuseppe Pace e il capitano Vittorio Ierbs, mentre Danjiel Peric ha assaggiato per pochi minuti il parquet visto che è alle prese con il recupero da una fastidiosa distorsione alla caviglia. Il punteggio finale dei 40 minuti, 76-65 per Molfetta (11-15/23-40/41-50/65-76), va registrato come dato statistico ma non deve creare troppi pensieri in casa biancorossa.

Considerate le importanti assenze e un naturale affaticamento dei muscoli dei giocatori, la partita è da registrare positivamente. In campo iniziano a vedersi le caratteristiche di Goran Oluic, molto utile nel gioco della Vasto Basket e gran lottatore. E poi ci sono le certezze Vincenzo Dipierro, per cui gli anni sembrano non passare mai, e Luca Di Tizio, che ormai ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio. Con loro un gruppo di giovani, come Marino, Flocco, Peluso e tanti altri ottimi talenti, che iniziano a crescere in personalità e che durante l'anno sapranno essere protagonisti in campo.

Domani, sabato 16 settembre alle 18, la Vasto Basket tornerà di nuovo in campo al PalaBCC per l'amichevole con Vieste.