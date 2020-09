Light Up For Mito è una campagna di comunicazione organizzata in occasione della Global Mitochondrial Disease Awareness Week, la Settimana Mondiale di Sensibilizzazione sulle Malattie Mitocondriali, che si tiene ogni anno la terza settimana di settembre.

La campagna è promossa da IMP – International Mito-Patients Organization per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie mitocondriali, illuminando monumenti ed edifici di verde, il colore simbolo di queste patologie.

Le prime campagne si sono svolte in Canada nel 2015 e in Australia nel 2016. Quest’anno, Light Up For Mito avrà per la prima volta un respiro globale. La campagna ha infatti l’obiettivo di illuminare di verde almeno 55 monumenti ed edifici in tutto il mondo la notte tra il 16 e il 17 settembre, che segna l’inizio della GMDAW 2017, per ricordare il 55° anniversario della scoperta delle malattie mitocondriali.

L’iniziativa concorre al Guinness World Record per il “Maggior numero di monumenti ed edifici illuminati per una causa nell’arco di 24 ore”.

Andreas Vallese, dell'associazione nazionale Mitocon, spiega l'iniziativa di Vasto.