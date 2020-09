Dodici mesi di soddisfazioni e risultati positivi in azzurro. Un anno fa iniziava l'esperienza di Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis con il Club Italia di beach volley, progetto della Federazione Italiana Pallavolo per far crescere i migliori talenti italiani nel Centro di preparazione olimpica di Formia, base di tante squadre nazionali di diverse discipline. E poi i due tecnici vastesi sono nello staff guidato da Matteo Varnier che segue Paolo Nicolai e Daniele Lupo, i due beachers azzurri che, qualche settimana fa, hanno vinto il terzo titolo europeo e sono arrivati terzi alle finali del World Tour.

L'INTERVISTA A PAOLO NICOLAI [GUARDA]

Anche dai ragazzi del Club Italia, di cui fa parte anche la giocatrice vastese Claudia Scampoli, sono arrivate tante soddisfazioni, frutto di tanto lavoro e di una progettualità che vuole portare l'Italia al livello di tante altre nazioni dove ormai il beach volley è una solida realtà. Marcovecchio e De Marinis, che durante l'anno fanno la spola tra Formia e Vasto, dove continuano a seguire le attività del Team Volley 3.0, dopo le soddisfazioni dell'estate, con successi dei loro ragazzi in manifestazioni italiane ed internazionali, sono pronti per iniziare la nuova stagione. Saranno alla guida di un gruppo di ragazzi e ragazze pronti ad impegnarsi con entusiasmo e passione per continuare a crescere e raccogliere successi in campo.

Li abbiamo incontrati a Vasto per farci raccontare com'è andato questo primo anno di Club Italia e cosa c'è da aspettarsi dal futuro del beach volley azzurro.